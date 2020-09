Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur l'avenir de Skriniar !

Publié le 30 septembre 2020 à 0h15 par A.D.

Pour faire oublier le départ de Thiago Silva, Leonardo examinerait l'idée d'attirer Milan Skriniar vers le PSG. Interrogé sur l'avenir de son protégé, Pavel Hapal, le sélectionneur de la Slovaquie, a lâché quelques indices.

Milan Skriniar serait dans le flou total quant à son avenir. Dans une situation compliquée à l'Inter, le défenseur slovaque pourrait faire ses valises cet été. Une information qui n'aurait pas échappé à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG songerait à recruter Milan Skriniar cet été pour remplacer numériquement Thiago Silva, qui a rejoint librement Chelsea. En conférence de presse, Pavel Hapal s'est livré sur l'avenir de Milan Skriniar. Et à en croire le sélectionneur de la Slovaquie, le défenseur de l'Inter n'est toujours pas fixé quant à son avenir.

«Il pourrait partir comme rester»