Mercato - PSG : Une seule issue dans ce dossier prioritaire de Leonardo ?

Publié le 30 septembre 2020 à 18h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain semble avoir un boulevard pour Marcelo Brozovic, milieu de terrain de l’Inter.

Voilà plusieurs mois déjà que Leonardo souhaite recruter un milieu de terrain. Mais le mercato se termine dans seulement quelques jours et personne n’est encore arrivé à ce poste, au Paris Saint-Germain. Nous vous avons pourtant dévoilé plusieurs pistes, sur le10sport.com . C’est notamment le cas de Marcelo Brozovic, qui a été contacté par le PSG, comme nous vous le révélions le 27 aout dernier. Très utilisé la saison dernière, le Croate aurait été mis sur la liste des transferts par l’Inter et aurait notamment été approché par le Bayern Munich et l’AS Monaco, en plus de PSG.

Plus que le PSG pour Brozovic