Mercato - ASSE : Les Verts bouclent un transfert historique !

Publié le 30 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Après avoir refusé trois offres de Leicester, l'AS Saint-Etienne a finalement décidé d'accepter la dernière proposition des Foxes.

« Je n’ai pas envie de m’exprimer par rapport à lui. C’est un garçon qui est un peu perturbé en ce moment. C’est normal, c’est tout . » Après la défaite contre le Stade Rennais, Claude Puel ne manquait pas de confirmer que Welsey Fofana était perturbé face à la situation qu'il vit depuis quelques jours. Et pour cause, le jeune défenseur de l'ASSE a affiché sa volonté de quitter les Verts avant la fermeture du mercato afin de rejoindre Leicester où l'attend un juteux contrat de cinq ans. Jusque-là, le club du Forez a toutefois repoussé toutes les offres. Mais la quatrième offre fût la bonne.

Transfert record pour Fofana