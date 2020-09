Foot - Mercato - OL

Mercato : L'OL accepte une offre à 27M€, mais...

Publié le 30 septembre 2020 à 15h37 par La rédaction

L'Olympique Lyonnais aurait fini par accepter une offre du Hertha Berlin pour Jeff Reine-Adélaïde à hauteur de 27M€. Mais le joueur hésiterait encore à rejoindre le club allemand.