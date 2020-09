Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sans solution pour la succession de Thiago Silva ?

Publié le 30 septembre 2020 à 16h30 par A.C.

Les pistes commencent sérieusement à manquer à Leonardo, pour pallier le départ de Thiago Silva, ancien capitaine du Paris Saint-Germain.

C’est très chaud ! Le mercato va bientôt fermer ses portes et Leonardo a encore plusieurs dossiers à régler. Un en particulier : celui du défenseur central. Thiago Silva a en effet quitté le Paris Saint-Germain dans des circonstances particulières, comme nous vous le révélions le 30 juillet dernier. Leonardo lui aurait en effet fait comprendre qu’il ne souhaitait pas le prolonger... avant de faire marche arrière et de lui proposer un an de contrat in extremis. C’est Thiago Silva lui-même qui l’a récemment révélé dans un long entretien accordé à France Football . « C'est une situation qui m'a énervé. La manière dont cela a été conduit ne m'a vraiment pas plu. Même s'il y avait le confinement, les choses auraient dû se faire différemment » a expliqué l’ancien capitaine du PSG. « Ce n'est pas cohérent. Leo a fait ça de façon maladroite et précipitée ». Mais la véritable question est, qui va remplacer Thiago Silva, qui est désormais un joueur de Chelsea ? Car les choses semblent sérieusement commencer à se gâter pour Leonardo...

Koulibaly, un rêve inaccessible ?

Il y a tout d’abord la piste Kalidou Koulibaly. Ce n’est pas un secret, Leonardo rêve d’attirer le défenseur au Paris Saint-Germain. Il avait déjà tout tenté lors de son premier passage au club et a récidive la saison dernière et cet été encore. Il faut dire que le Napoli était plus que vendeur. Mais Tuttosport explique que la porte devrait peu à peu se refermer pour Koulibaly. Les dirigeants napolitains savent qu’ils ne pourront jamais tirer une offre conséquente de la vente du joueur, au cours des derniers jours du mercato. D’après les informations du quotidien, Koulibaly devrait donc rester au Napoli une saison de plus...

Rüdiger préfère rester en Angleterre

L’autre piste chaude du Paris Saint-Germain, semblait mener à Antonio Rüdiger. Plus dans les plans de Frank Lampard, l’international allemand semble décidé à quitter Chelsea... mais pas pour rejoindre le PSG. Ce mercredi, Le Parisien met en quelque sorte fin à ce dossier, puisqu’il révèle que Rüdiger ne souhaiterait pas quitter l’Angleterre. C’est un véritable coup dur pour Leonardo, puisque le défenseur de Chelsea semblait être devenu le grand favori pour remplacer Thiago Silva.

Milan Skriniar réintégré par Conte