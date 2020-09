Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit se faire une raison pour Koulibaly...

Publié le 30 septembre 2020 à 15h45 par A.C.

Particulièrement apprécié par le Paris Saint-Germain, pour combler le trou laissé par le départ de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly pourrait poursuivre sa carrière en Serie A.

Très vite la saison dernière et bien avant la crise du COVID-19, Aurelio De Laurentiis a ouvert la porte à un départ de Kalidou Koulibaly. Le président du Napoli espérait surement pouvoir tirer une grosse somme de la vente du Sénégalais, considéré comme l’un des meilleurs défenseurs à son poste. Cela a ainsi attiré l’attention tour à tour de Liverpool et de Manchester City, mais récemment, c’est surtout le Paris Saint-Germain qui aurait travaillé sur cette piste. Koulibaly serait en effet le rêve de Leonardo pour remplacer Thiago Silva, l’ancien capitaine du PSG.

Koulibaly devrait finalement rester au Napoli