Mercato - PSG : Une piste surprise se confirme en attaque, mais…

Publié le 30 septembre 2020 à 18h30 par T.M.

A la recherche d’un attaquant sur ce marché des transferts, le PSG a été associé à Arkadiusz Milik ce mercredi. Une piste qui se confirme pour Leonardo et le club de la capitale.

Avec les départs non remplacés d’Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Tuchel a fait savoir qu’il aimerait bien enregistrer l’arrivée d’un renfort d’ici la fin du mercato. C’est donc désormais entre les mains de Leonardo, qui a de nombreux chantiers à régler. Néanmoins, il existerait certains pistes. Ce mardi, il a notamment été question du dossier Diego Costa et Arkadiusz Milik. Le Polonais n’a plus qu’un an de contrat où il n’entre plus forcément dans les plans de Gennaro Gattuso à Naples. Leonardo pourrait-il alors saisir cette opportunité qui se présente avec Milik ?

Outre le besoin de recruter un milieu de terrain et un défenseur central, le PSG pourrait donc recruter un attaquant. Celui-ci sera-t-il Arkadiusz Milik ? Journaliste de la Rai , Ciro Venerato a confirmé la tendance en ce qui concerne l’attaquant polonais de Naples. En effet, au micro de Radio Kiss Kiss , il a assuré : « La direction de Naples a téléphoné au Paris Saint-Germain et à l' Atletico Madrid pour proposer l'attaquant polonais Arkadiusz Milik ». Leonardo aurait donc une réelle chance avec Milik. Le Polonais sera-t-il alors l’heureux élu ? Pas sûr. En effet, dans la suite de son intervention, la journaliste transalpin n’a pas été très optimiste concernant une issue positive : « Les évaluations sont en cours, mais c'est plus non que oui ». Vraisemblablement, Arkadiusz Milik ne devrait donc pas être l’attaquant tant désiré par le PSG.

