Mercato - PSG : Deux nouvelles pistes offensives prestigieuses pour Leonardo ?

Publié le 30 septembre 2020 à 12h30 par A.C.

Pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, Leonardo aurait deux nouvelles pistes.

Le temps presse. La fin du mercato approche et les prochains jours devraient être très chauds pour Leonardo, qui travaille sur plusieurs pistes. Nous vous avons parlé sur le10sport.com , de l’envie du directeur sportif du Paris Saint-Germain de frapper un gros coup au milieu de terrain. Il a ainsi travaillé sur plusieurs pistes comme celles menant à Sergej Milinkovic-Savic et Marcelo Brozovic, en Italie. Leonardo doit également trouver un successeur à Thiago Silva, qui a laissé un vide en défense centrale... mais récemment, un autre secteur semble avoir pris de l’importance. Avec Mauro Icardi en seul véritable attaquant de pointe, Thomas Tuchel manque clairement d’options. Une arrivée d’Olivier Giroud a ainsi été évoqué, mais l’attaquant de Chelsea a rapidement écarté un départ, même avec l’arrivée de Timo Werner.

Diego Costa pourrait arriver libre, mais...

Ainsi, à en croire la presse espagnole, Leonardo pourrait activer une autre piste. Ce mercredi, AS révèle que le Paris Saint-Germain songerait à Diego Costa, qui n’est plus si intouchable que ça à l’Atlético de Madrid. L’Espagnol a en effet vu Luis Suarez débarquer et pourrait même voir Edinson Cavani le suivre ! Cette piste aurait un avantage de taille. Diego Costa est en effet sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin prochain et, d’après les informations de AS , il pourrait être libéré de sa dernière année de contrat. Le mauvais point concernerait toutefois le salaire. Le quotidien espagnol explique en effet que les exigences de Diego Costa seraient particulièrement élevées. Le PSG s’est délesté de quelques gros salaires cet été, avec Edinson Cavani et Thiago Silva, mais éprouverait tout de même quelques difficultés sur ce plan.

La surprise Arkadiusz Milik ?