Mercato - PSG : Leonardo veut attirer un gros nom en attaque !

Publié le 1 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête de plusieurs renforts et notamment en attaque, le PSG pourrait finalement tenter sa chance avec Diego Costa de l’Atlético de Madrid.

Depuis le départ d’Edinson Cavani qui est arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Leonardo cherche notamment à lui trouver un successeur sur le marché des transferts : « Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent », avait d’ailleurs expliqué Thomas Tuchel le 19 septembre dernier, mais depuis, les lignes n’ont pas tellement bougé au PSG. Pourtant, selon la presse espagnole, Leonardo aurait un nouvel objectif XXL en attaque…

Diego Costa ciblé par le PSG