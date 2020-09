Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça active un nouveau dossier en Ligue 1 !

Publié le 30 septembre 2020 à 23h30 par La rédaction

À la recherche d’un renfort en défense centrale, le FC Barcelone s’est focalisé sur la piste Eric Garcia. Alors que le dossier s’avère compliqué, les Catalans explorent d’autres possibilités, l’une d’elle menant à un joueur de Ligue 1.

Jusque-là acteur dans le sens des départs, notamment avec ceux d’Ivan Rakitic, Luis Suarez, Arturo Vidal et Nelson Semedo, le FC Barcelone peut désormais passer à l’attaque et se renforcer ! Alors que le latéral droit de l’Ajax, Sergiño Dest devrait poser ses valises prochainement en Catalogne, Ronald Koeman cherche également à faire venir un nouveau numéro 9 ainsi qu’un défenseur central. En tête de liste figure Eric Garcia, joueur passé par la Masia et en fin de contrat dans un an à Manchester City. Mais les Citizens sont déterminés à en tirer une grosse indemnité que le Barça n’est pas en mesure d’aligner actuellement. Ce qui oblige la direction à explorer d’autres pistes.

Maripan dans le viseur de Ramon Planes