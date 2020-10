Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelles révélations sur le dossier Guendouzi !

Publié le 1 octobre 2020 à 12h15 par Th.B.

Indésirable à Arsenal, Mattéo Guendouzi figurerait dans le viseur de l’OM qui pourrait bien avoir une jolie carte à jouer d’ici la fin du mercato.

Matteo Guendouzi serait une option prise en considération par l’OM depuis quelques heures. Comme André Villas-Boas l’a assuré en conférence de presse récemment, « le mercato peut encore donner des bonnes ou mauvaises surprises, mais il est possible qu’on ait des options de dernière minute à évaluer pour les arrivées ou les départs ». De ce fait, malgré l’arrivée de Luis Henrique, qui est la cinquième recrue estivale phocéenne si l’on inclut le transfert définitif d’Alvaro Gonzalez, un autre joueur pourrait débarquer à l’OM. Et pourquoi pas Mattéo Guendouzi ?

L’OM a une ouverture pour Guendouzi