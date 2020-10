Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas valide totalement la prolongation de Steve Mandanda !

Publié le 1 octobre 2020 à 23h30 par T.M.

Il y a quelques semaines, Steve Mandanda prolongeait jusqu’en 2024 avec l’OM. Une récompense logique aux yeux de Steve Mandanda.

Actif sur le marché des transferts cet été avec 4 recrues, l’OM s’est également activer pour sécuriser l’avenir de ses cadres. Alors que cela discuterait actuellement pour prolonger Jordan Amavi et Florian Thauvin, Dimitri Payet et Steve Mandanda ont d’ores et déjà paraphé un nouveau contrat avec le club phocéen ces dernières semaines. A 35 ans, le gardien international français lie ainsi un peu plus son histoire avec l’OM puisqu’il est désormais sous contrat jusqu’en 2024. Alors qu’André Villas-Boas avait fait savoir que la prolongation de Mandanda devait être une priorité, l’entraîneur phocéen a estimé que cela était normal que son portier signe ce nouveau bail.

« Il mérite ce type de reconnaissance »