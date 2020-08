Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Eyraud… Mandanda en rajoute une couche pour sa prolongation

Publié le 29 août 2020 à 15h15 par Th.B.

Désormais sous contrat jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda s’est une nouvelle fois livré sur les raisons de sa prolongation à l’OM dans laquelle André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud ont joué un rôle important.

« J’ai eu des périodes compliquées, mais je n’ai rien lâché et c’est un peu ce qui est propre aussi à Marseille et aux Marseillais. Aujourd’hui, je me sens à 1000% Marseillais » . Voici le message que Steve Mandanda a fait passer au cours d’une interview avec les médias de l’OM ces dernières heures. Néanmoins, le portier de 35 ans ne s’est pas arrêté là alors qu’il vient de prolonger son contrat qui court à présent jusqu’en juin 2024. De passage en duplex pour Téléfoot La Chaîne , le gardien de l’OM a été interrogé sur les raisons de son choix de poursuivre son aventure avec le club phocéen. Une question facile pour Steve Mandanda.

« Être avec le coach Villas-Boas, c’est aussi quelque chose de fort »