Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'active pour boucler un dossier !

Publié le 29 août 2020 à 14h15 par La rédaction

Leonardo ne manque pas de travail dans ce mercato. Le directeur sportif parisien doit gérer bon nombre de dossiers concernant les arrivées mais il doit aussi s’occuper de certains joueurs parisiens, à l'instar de Marcin Bulka.

Le mercato du Paris Saint-Germain est très mouvementé cette année. Après avoir vu Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier et Eric Maxim Choupo-Moting partir, le PSG a encore du boulot car il souhaite recruter à plusieurs postes, notamment en défense et dans l'entrejeu. Mais avant de passer aux arrivées, Leonardo devrait bientôt résoudre le cas de son 3e gardien Marcin Bulka qui pourrait également quitter le club.

Une prolongation et un prêt