Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin, le gros dossier... de l’hiver ?

Publié le 1 octobre 2020 à 23h00 par A.C.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, Florian Thauvin va devoir prendre une décision pour son avenir.

Florian Thauvin n’a jamais caché son attachement au maillot de l’Olympique de Marseille, encore plus depuis son retour en 2016. Pourtant, les routes de l’OM et du Champion du monde français pourraient se séparer. Le contrat de Thauvin touchera à son terme à la fin de la saison et, à en croire le principal concerné, aucune offre de prolongation n’aurait été formulée par l’OM. « Il y a eu simplement une prise de contacts » a expliqué Thauvin, dans les colonnes de L’Équipe . « Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Je n'ai pas de proposition de contrat de l'OM (…) Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger. Je vais étudier les deux options ». Récemment la presse italienne a fait vent d’un intérêt prononcé du Milan AC...

Le Milan AC de retour à la charge en janvier