OM : Quand Payet et Thauvin sont comparés à… Neymar et Mbappé !

Publié le 28 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

Revenant sur la rencontre entre l’OM et Metz de ce vendredi, Pierre Ménès a comparé Dimitri Payet et Florian Thauvin à Neymar et Kylian Mbappé.

Depuis sa victoire au Parc des Princes contre le PSG, l’OM est en difficulté, enchainant les mauvais résultats. Après une défaite contre l’ASSE, les Phocéens étaient revenus de nulle part contre le LOSC, arrachant le match nul en fin de match. Ce vendredi, le scénario a été le même face à Metz. Menés au score, les hommes d’André Villas-Boas ont finalement été libérés par Morgan Sanson au bout du temps additionnel. Mais le contenu était bien triste pour l’OM alors que Dimitri Payet et Florian Thauvin ont été peu en vue. Le danger doit pourtant venir d’eux, ce qui n’a pas manqué de faire réagir Pierre Ménès.

« C’est comme au PSG »