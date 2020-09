Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin peut dire un grand merci à l’OM…

Publié le 26 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Après un passage totalement raté à Newcastle, Florian Thauvin s’est totalement relancé en revenant à l’OM. Un choix décisif pour sa carrière comme l’a bien fait savoir le champion du monde.

A 27 ans, Florian Thauvin est aujourd’hui l’un des cadres de l’OM, un maillon essentiel du système d’André Villas-Boas. Arrivé en 2013 sur la Canebière, le Français est aujourd’hui l’un des chouchous du Vélodrome, lui qui avait pourtant décidé de filer à l’anglaise à l’été 2015. En effet, Thauvin avait choisi de rejoindre Newcastle, ce qui a été au final été un flop. En effet, le champion du monde n’est resté que 6 mois chez les Magpies avant de revenir à l’OM. Et dans un entretien accordé ce vendredi à L’Equipe , Florian Thauvin a tenu à faire à quel point ce retour sur la Canebière avait été important pour sa carrière.

« Ma dernière chance »