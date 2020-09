Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas a tout prévu pour Memphis Depay !

Publié le 26 septembre 2020 à 4h30 par T.M.

En cette fin de mercato, l’avenir de Memphis Depay est au centre des interrogations. Et du côté de l’OL, Jean-Michel Aulas semble avoir tout prévu pour le Néerlandais. Explications.

Avec le départ de Luis Suarez à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone va pouvoir accélérer dans sa recherche d’un nouvel attaquant. Et depuis l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc de touche, c’est le nom de Memphis Depay qui revient avec insistance. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble en sélection et pourraient donc se retrouver en Catalogne. L’attaquant de l’OL n’a d’ailleurs plus qu’un an de contrat, se retrouvant par conséquent à un moment important de sa carrière. Depay rejoindra-t-il alors le Barça ? Sur les bords du Rhône, Jean-Michel Aulas souhaite le garder, mais tout serait aussi prévu en cas de départ.

« Il n’y a jamais rien d’impossible »