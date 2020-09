Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin met clairement la pression sur Eyraud pour son avenir !

Publié le 25 septembre 2020 à 16h30 par A.M.

En fin de contrat en juin 2021, Florian Thauvin s'est longuement confié au sujet de son avenir qui s'inscrit en pointillés à l'OM. Frustré de la gestion de son cas par la direction marseillaise, le Champion du monde assure n'avoir aucune offre de prolongation et ne ferme pas la porte à un départ libre l'été prochain.

Après avoir connu une saison blanche, Florian Thauvin a fait son retour à la compétition cette saison, et son apport est indéniable dans le onze de départ d'André Villas-Boas qui voit son numéro 26 comme sa principale « recrue » estivale puisqu'il n'avait pas pu compter sur lui lors du précédent exercice à cause d'une blessure à la cheville. Et pourtant, l'avenir du Champion du monde est plus flou que jamais. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM n'a toujours pas transmis d'offre de prolongation à son joueur alors que son contrat arrive à échéance à la fin de la saison. « On va étudier toutes les questions contractuelles dans les prochains jours. La présence pour Florian est un actif en plus pour l’équipe », expliquait laconiquement à ce sujet Pablo Longoria dans la foulée de sa nomination au poste de directeur du football de l'OM. Le dirigeant espagnol a repris ce dossier en mains, mais pour le moment, cela n'a débouché sur rien de concret. André Villas-Boas a d'ailleurs récemment confirmé la situation assurant que les discussions avec Florian Thauvin n'avait pas démarré « de manière officielle mais il y a eu des premiers échanges . » Mais le temps presse et le Champion du monde s'impatiente.

Thauvin regrette la gestion d'Eyraud...

Dans une longue interview accordée à L'Equipe , Florian Thauvin confirme n'avoir reçu aucune offre : « Il y a eu simplement une prise de contacts. Pablo Longoria a repris en main mon dossier. Il connaît très bien mon agent, il avait été en contact avec lui la saison dernière car il me voulait à Valence. Je les laisse gérer ». Mais n'est-il pas déjà trop tard ? Arrivé durant le mois d'août, Pablo Longoria a repris en mains ce dossier, mais alors que le mercato bat son plein, le directeur du football marseillais a d'autres préoccupations plus urgentes en ce qui concerne le recrutement et les ventes de l'OM. Et avant la nomination du dirigeant espagnol, le club phocéen est resté quasiment trois mois sans patron de son secteur sportif puisqu'Andoni Zubizarreta est parti durant le mois de mai. Dans ce laps de temps, Jacques-Henri Eyraud n'a pas donné signe de vie au clan Thauvin, ce que regrette l'international français : « Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de vous dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde . » Désormais, le temps presse puisque dès le 1er janvier, Florian Thauvin pourra s'engager libre avec le club de son choix pour la saison prochaine.

