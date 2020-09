Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas a déjà trouvé le successeur de Memphis Depay !

Publié le 25 septembre 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone envisagerait de recruter Memphis Depay, Jean-Michel Aulas a fait le point sur ce dossier et annonce que Rayan Cherki pourrait assurer sa succession à l’OL en cas de transfert vers la Catalogne.

« J'ai fait une belle proposition à Memphis pour renouveler qui en principe ne se refuse pas, sauf si on est en fin de contrat », a indiqué Jean-Michel Aulas ces dernières heures dans les colonnes du Progrès, expliquant donc qu’il avait formulé une offre de prolongation pour conserver Memphis Depay à l’OL. Mais l’attaquant néerlandais, qui fait partie des grandes priorités de Ronald Koeman au FC Barcelone, n’a plus qu’une année de contrat chez les Gones , et Aulas a d’ailleurs affiché dans ce même entretien un certain pessimisme concernant l’avenir de Depay.

« Si Depay nous quitte, Cherki prendre plus de place »