Tennis de table : Exploit XXL pour les frères Lebrun, il jubile

Jean de Teyssière

Mais jusqu’où s’arrêteront--ils ? Sacrés champions d’Europe en double il y a un mois, les frères Lebrun ont une nouvelle fois gagné un tournoi, cette fois-ci sur le circuit mondial. Ce tournoi se situe entre les Grands Smashs et les Champions et cette victoire permet à la paire française d’être les premiers tricolores à devenir numéro 1 mondial en double.

En finale du double WTT, Félix et Alexis Lebrun ont dominé la paire japonaise constituée de Shunsuke Togami et Hiroto Shinozuka. Menés 1 set à 0, puis 10-11 dans le deuxième, ils ont réussi à renverser la tendance pour finalement remporter cette finale 3 sets à 2. A 21 et 18 ans, ils étaient les premiers finalistes européens en double et donc les premiers vainqueurs venant du Vieux Continent.

Become #WTTFukuoka Men's Doubles Champions ✅

Become the new Men's Doubles World No. 1 ✅



Here's how the formidable Lebrun brothers achieved this feat 🤩 #WTTFinals #TableTennis pic.twitter.com/mChCB4f3qc — World Table Tennis (@WTTGlobal) November 23, 2024

«On a rien lâché»

A Fukuoka, au Japon, les frères Lebrun ont donc élu domicile pour devenir titré sur le circuit WTT. Pour L’Équipe, les deux frères analysent cette finale, notamment lors du tournant du deuxième set : « S'ils gagnent le deuxième set sur cette balle (à 10-11) c'était un autre match. La dynamique s'est inversée, on a pris confiance et nous avons pu faire des choix plus osés. Au premier set j'étais un peu en dessous, au deuxième c'était Alexis qui était un peu dans le dur, mais on n'a rien lâché, et dans le troisième set, on est tous les deux remontés à notre niveau », estime Félix Lebrun. De son côté, Alexis révèle s’être « relâché à la belle, Félix m'a soutenu mentalement pendant les sets où j'étais un peu plus mal. Il a été très fort pendant tout le match, il m'a vraiment lancé pour le finish. »

«Un rêve»

Après leur victoire face à la paire japonaise, Alexis et Félix Lebrun deviennent numéros 1 mondiaux. Une joie pour Félix, le cadet de 18 ans : « Bien sûr, c'est un super accomplissement, c'est incroyable d'être numéro un en double avec Alex. Le plus grand objectif, c'est de gagner des titres, le classement c'est la conséquence. Mais oui, être numéro 1 mondial, c'est un rêve depuis que nous sommes petits. »