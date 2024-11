Le clan Luis Enrique prépare son départ aux Etats-Unis

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a choisi le football, sa fille l'équitation. Sira Martinez s'impose comme l'une des grands espoirs de la discipline en Espagne. Agé de 24 ans, elle a récemment intégré l'équipe senior avec pour objectif de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques d'été, à Los Angeles, dans quatre ans.

Le sport est une histoire de passion chez les Martinez, comprenez chez la famille de Luis Enrique. Si ce dernier a épousé une carrière de football, puis d’entraîneur, l’une de ses filles à opté pour l’équitation. A 24 ans, Sira Martinez se fraye une place dans le monde du saut d’obstacles. Considérée comme le futur de la discipline en Espagne, elle a fait ses grands débuts avec la sélection et vise les prochains Jeux Olympiques en 2028.

La fille de Luis Enrique fait parler d'elle

« Les JO de Los Angeles ? C’est vrai que c’est un objectif à long terme, j’adorerais ça. Ce que j'aimerais, c'est atteindre le plus haut niveau, concourir et avoir mes chevaux cinq étoiles, mais en même temps, je veux avoir des chevaux plus jeunes pour m'accompagner, faire un peu d'affaires, peut-être avoir des étudiants dans le futur et pouvoir rouler dans ma propre ferme. En tant qu'athlète, les Jeux motivent beaucoup, mais il y a bien d'autres choses : championnats d'Europe, championnats du monde, compétitions cinq étoiles... acheter un enfant de cinq ans qui n'a jamais rien fait et qui grandit avec soi est aussi très gratifiant » a-t-elle confié au cours d’un entretien accordé au Marca.

Le coach du PSG sollicité ?

En cas de léger coup de mou, elle pourrait toujours prendre conseils auprès de son célèbre père, qui suit attentivement sa carrière depuis Paris. « Quand je vais lui demander conseil, c'est plus pour moi qu'en tant qu'athlète, car il n'a pas beaucoup d'idées sur les chevaux, mais c'est vrai que l'année dernière, quand j'ai eu une mauvaise passe en sport, il a su m'aider beaucoup en me parlant. C'est un athlète d'élite, il le comprend beaucoup mieux, il sait qu'il y a des bons et des mauvais moments... c'est pour ça qu'il m'aide » a confié Sira Martinez.