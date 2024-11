Mercato - PSG : Luis Enrique a choisi son attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato estival, le départ de Kylian Mbappé a contraint le PSG à se mettre en quête de renforts offensifs. C'est du moins ce que tout le monde pensait. Et pour cause, le club de la capitale n'a finalement recruté personne, pas même un nouvel avant-centre. Il faut dire qu'il s'agit d'un choix de Luis Enrique qui a rapidement décidé que Gonçalo Ramos sera son option numéro 1 à ce poste cette saison.

Le précédent mercato estival aurait pu être synonyme de révolution pour le PSG. Et pour cause, en fin de contrat, Kylian Mbappé est parti afin de s'engager avec le Real Madrid. Une situation qui aurait pu pousser le club de la capitale à recruter un grand nom pour renforcer son secteur offensif. Plusieurs noms ont circulé, mais personne n'a débarqué. Et pour cause, Luis Enrique avait pris une décision radicale sur le marché des transferts.

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Ramos, l'option numéro 1 pour Luis Enrique

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, l'entraîneur du PSG n'a jamais réclamé de renforts offensifs, et surtout pas de numéro 9. Et pour cause, Luis Enrique a rapidement décidé de faire confiance à Gonçalo Ramos, qu'il considérait comme son option numéro 1 au poste d'avant-centre. Il pensait même que l'ancien buteur de Benfica prendrait une nouvelle dimension avec le départ de Kylian Mbappé.

Un retour imminent ?

Cependant, ce plan est rapidement tombé à l'eau avec la blessure de Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1 au Havre. « Victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche », comme le précisait le PSG par le biais d'un communiqué, le buteur portugais devrait toutefois faire prochainement son retour à la compétition. Avant la fin du mois de novembre, Luis Enrique devrait être en mesure de s'appuyer sur celui qu'il considère comme son option numéro 1 pour le poste d'avant-centre.