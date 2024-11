Transferts : Mbappé le fait quitter le PSG, il l’en remercie !

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike et Kylian Mbappé n’ont certes pas eu la possibilité d’évoluer ensemble sous les ordres de Luis Enrique pendant ses six derniers mois au PSG avant son prêt à l’Eintracht Francfort à l’hiver 2024 qui a débouché sur un transfert définitif les mois suivants. Une opération qui a notamment pu avoir lieu grâce à Mbappé. Son court passage à Paris lui a enseigné beaucoup de choses.

Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG depuis le 3 juin dernier et l’annonce de sa signature au Real Madrid. Quelques mois plus tôt, et alors qu’il était question de l’avenir d’Hugo Ekitike loin du Paris Saint-Germain après un transfert avorté à l’Eintracht Francfort à l’été 2023, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien est parvenu à convaincre Ekitike de tourner la page du PSG afin se relancer au sein du club allemand.

«Nous nous entendions bien à Paris»

C’est en effet ce qu’un journaliste de Sport BILD a affirmé en interview avec Hugo Ekitike. L’attaquant français de 22 ans n’a pas démenti cette information en confirmant au passage sa belle relation avec Kylian Mbappé au PSG. « Nous nous entendions bien à Paris. Mais je n'ai actuellement aucun contact avec lui. Kylian a assez de pain sur la planche en ce moment et doit prendre soin de lui et de sa carrière. Je lui souhaite tout le meilleur pour cela ».

«J'ai pris avec moi les leçons que j'ai apprises à Paris et je suis complètement différent maintenant»

Hugo Ekitike s’est par la suite attardé sur son rêve de gosse qui était de porter la tunique du PSG. Chose fait quand bien même son expérience parisienne ne s’est pas passée comme prévu.

« Quand j'étais très jeune, je rêvais de jouer avec mes joueurs préférés au Paris Saint-Germain. Finalement, j'étais là, mais ça n'a toujours pas marché. Vous ne pouvez pas prédire quelque chose comme ça ». Toutefois, le nouvel avant-centre de l’Eintracht Francfort ne regrette rien de son passage au PSG. « Je ne regrette rien de ce qui s'est passé. J'ai pris avec moi les leçons que j'ai apprises à Paris et je suis complètement différent maintenant. J'ai beaucoup plus confiance en moi, je gère mieux la pression, j'ai davantage l'esprit d'équipe et je parle davantage aux gens ».