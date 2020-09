Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal colossal en préparation avec la Juventus ? La réponse !

Publié le 25 septembre 2020 à 7h30 par A.C.

Ce jeudi, la presse italienne a évoqué un possible échange entre la Juventus et le FC Barcelone, avec Ousmane Dembélé et Douglas Costa.

Cet été, l’axe Barcelone-Turin a chauffé. La Juventus et le FC Barcelone ont en effet discuté de plusieurs opérations possibles, avant de finalement conclure le transfert d’Arthur et celui de Miralem Pjanic. Ce jeudi, Tuttosport a annoncé que cela pourrait se répéter. Cette fois, les joueurs concernés seraient Ousmane Dembélé et Douglas Costa. Les deux partagent un talent indéniable, mais également une fragilité physique qui ne leur a pas permis d’exprimer la plénitude de leur talent ces dernières années.

Aucun deal Dembélé-Costa ?

D’après les informations de Fabrizio Romano, rien de tout cela ne serait fondé. Le journaliste italien explique en effet qu’Ousmane Dembélé ne serait actuellement pas une cible de la Juventus, comme de Manchester United, à qui il a été également lié. De l’autre côté, il annonce que Douglas Costa ne serait actuellement concerné par aucune négociation entre la Juventus et le FC Barcelone, ou même avec Wolverhampton, club auquel il a été lié ces derniers jours.