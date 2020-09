Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle opération XXL en préparation avec la Juventus ?

Publié le 24 septembre 2020 à 18h30 par T.M.

Alors que le FC Barcelone et la Juventus ont réalisé un énorme échange impliquant Arthur Melo et Miralem Pjanic il y a quelques semaines de cela, les deux clubs pourraient refaire une opération similaire d’ici la fin du mercato.

Avec la crise financière causée par le coronavirus, le mercato est chamboulé. Les plans de tous les clubs européens doivent être revus et avec des caisses vides, cela est par conséquent difficile de réaliser de grosses opérations. Le FC Barcelone et la Juventus l’ont vite compris. En effet, fin juin, après de longues semaines de négociations, les deux clubs sont parvenus à un accord pour réaliser une grosses opération qui a vu Arthur Melo filer du côté de Turin tandis que Miralem Pjanic a lui fait le chemin inverse pour poser ses valises en Catalogne. Au passage, le Barça a également récupéré près de 10M€ dans cette opération afin d’arrondir ses comptes. Un deal tonitruant qui pourrait n’être que le premier entre le FC Barcelone et la Juventus. En effet, alors que le marché des transferts fermera ses portes le 5 octobre prochain, les deux clubs, qui entretiennent de très bonnes relations, pourraient bien remettre ça et acter un nouvel échange XXL.

Après Arthur-Pjanic, Dembélé-Douglas ?