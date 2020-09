Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce renfort du Barça s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 24 septembre 2020 à 9h30 par B.C.

Recruté par le FC Barcelone cet été, Miralem Pjanic ne cache pas sa satisfaction d'avoir rejoint le club culé.

Avant même l'ouverture du Final 8 de la Ligue des champions, le FC Barcelone était passé à l'action sur le marché en s'attachant les services de Miralem Pjanic. En échange, Arthur Melo est parti du côté de la Juventus, permettant au Bosnien de réaliser son rêve. En effet, le milieu de terrain de 30 ans n'a jamais caché son souhait de porter un jour le maillot blaugrana, et cela sera officiel dans les prochains jours avec le premier match en championnat du Barça contre Villarreal ce dimanche. À cette occasion, Miralem Pjanic s'est confié à Mundo Deportivo et n'a pas caché sa joie d'évoluer au Camp Nou cette saison.

« C'est un rêve de jouer au Camp Nou »