Mercato - Barcelone : Upamecano interpelle Dembélé pour son avenir !

Publié le 24 septembre 2020 à 8h30 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG notamment, Dayot Upamecano a prolongé son contrat au RB Leipzig, mais pourrait ne pas s’éterniser en Allemagne. L’international français a d’ailleurs glissé un message à Ousmane Dembélé.

De quoi sera fait l’avenir de Dayot Upamecano ? Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2023, après l’avoir prolongé cet été, le défenseur central du pensionnaire de Bundesliga serait cependant susceptible de quitter Leipzig à la fin de la saison. Le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester United seraient sur les rangs pour accueillir celui qui dispose du statut d’international depuis ce mois de septembre et le rassemblement avec l’Équipe de France. Au cours de sa carrière, Dayot Upamecano aimerait jouer avec Ousmane Dembelé, joueur du FC Barcelone, avec qui il a grandi à Evreux.

« Bien sûr que j’aimerais jouer avec lui un jour »