Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'oppose à un transfert historique !

Publié le 24 septembre 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Leicester est revenu à la charge pour Wesley Fofana avec une offre à 32M€ qui aurait pu représenter la plus grosse vente de l'histoire de l'ASSE, Claude Puel refuse toujours de céder.

C'est désormais très clair. Wesley Fofana veut quitter l'AS Saint-Etienne afin de rejoindre Leicester qui lui offre un juteux contrat de cinq ans. « Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l’abri. Les aspects sportifs et financiers étant réunis, je suis obligé de dire oui », confiait-il dans les colonnes de L'Equipe . Et le moins que l'on puisse dire c'est que les Foxes se donnent les moyens de leurs ambitions.

Puel refuse 32M€ pour Fofana