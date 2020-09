Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo se lâche sur le «Mbappé brésilien» en approche !

Publié le 24 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM semble tout proche de recruter l’attaquant brésilien Luis Henrique, Daniel Riolo s’interroge sérieusement sur le profil du joueur de Botafogo.

Luis Henrique (18 ans) à l’OM, ça se précise ! Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, le jeune attaquant de Botafogo devrait bel et bien prendre la direction du club phocéen dans les prochains jours, avec un transfert finalement évalué à hauteur de 12M€. André Villas-Boas, qui souhaitait voir un nouvel attaquant débarquer à l’OM cet été, va donc être servi. Et alors que Luis Henrique est surnommé le « Mbappé brésilien », Daniel Riolo semble pour le moins sceptique sur ce dossier comme il l’a confié sur RMC Sport.

« Peur qu’on nous raconte des salades »