Mercato - ASSE : Caïazzo fait une annonce... sur la vente du club !

Publié le 24 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée d'investisseurs étrangers en Ligue 1, Bernard Caïazzo assure qu'il privilégierait un investisseur qui conserve un lien local.

Ces dernières saisons, plusieurs hommes d'affaires étrangers ont investi en Ligue 1. En plus du PSG et de l'AS Monaco, passés respectivement sous pavillon qatari et russe en 2011, l'OM, les Girondins de Bordeaux ou encore l'OGC Nice ont été cédés à des investisseurs étrangers. L'ASSE est également passé proche d'être racheté, notamment par Peak6 , avant que la reprise n'échoue. Bernard Caïazzo s'est prononcé sur ce sujet et lâche un indice sur l'éventuelle vente du club.

«Je ne me risquerai jamais à attirer un investisseur déconnecté du tissu local»