Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 24 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir incertain de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre, un ancien joueur du PSG monte au créneau et évoque l’avenir de l’international français.

Le danger est bien présent pour le PSG concernant Kylian Mbappé ! Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes mardi, le Real Madrid est toujours à l’affût pour l’attaquant français et envisagerait même de formuler une offre de 100M€ lors de l’été 2021, si Mbappé n’a pas prolongé d’ici-là, afin de racheter sa dernière année de contrat avec le PSG. Le club de la capitale ne serait alors plus en position de force pour conserver sa pépite, et un départ serait inéluctable. Mais pour Omar Da Fonseca, ancien joueur du PSG (1985-1986), la Ligue 1 aurait tout intérêt à ce que Mbappé reste au club.

« Il faut faire une pétition »