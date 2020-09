Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut régler dossier colossal avec 60M€ !

Publié le 24 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau défenseur central pour pallier au départ de Thiago Silva, le PSG aurait une belle ouverture avec Milan Skriniar de l’Inter Milan. Explications.

« Oui on veut accélérer. Les priorités sont claires. On a besoin d'un attaquant, un défenseur central et un milieu de terrain. Nous devons remplacer des joueurs qui sont partis et qui nous manquent », indiquait récemment Thomas Tuchel en conférence de presse, et l’entraîneur du PSG affichait notamment son envie de voir débarquer un nouveau défenseur central cet été dans la capitale pour assurer la succession de Thiago Silva. Et alors que Leonardo multiplie les pistes, et notamment en Italie, il semblerait que le directeur sportif du PSG ait une touche avec un joueur de l’Inter Milan.

Skriniar disponible pour 60M€ ?

Comme l’a révélé Sky Italia mercredi, le club milanais serait disposé à laisser filer Milan Skriniar cet été contre une offre à hauteur de 60M€, ce qui pourrait donc être aubaine pour le PSG où Leonardo apprécie beaucoup son profil. Toutefois, Tottenham serait entré dans la danse et aurait même amorcé des discussions avec l’Inter pour Skriniar, ce qui pourrait compliquer la tâche du club francilien.