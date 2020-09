Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koulbaly, Skriniar... Le sprint final de Leonardo

Publié le 23 septembre 2020 à 12h30 par A.C.

A la recherche d’un défenseur central depuis le départ de Thiago Silva, Leonardo travaille sur plusieurs pistes.

Certains diront que c'est un dossier assez mal géré par Leonardo. Avec un départ de Thiago Silva plus que prévisible, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait dû prendre les devants. La crise du COVID-19 est certes passé par là, mais Leonardo a eu du temps pour assurer une transition. Finalement, il semble avoir eu quelques difficultés, puisque Thiago Silva a confirmé lui-même avoir discuté d’une possible prolongation in extremis. « Après la finale de la Ligue des Champions, de retour à Paris, nous avons eu des réunions avec Leonardo et je l’ai informé de mes intentions et nous avons discuté de la possibilité de rester » a expliqué l’ancien capitaine du PSG, désormais à Chelsea, à Goal . « Mais le lundi matin après ça, j’avais déjà donné mon accord à Chelsea et pris ma décision ». Le problème, c’est qu’il ne reste désormais plus qu’une dizaine de jours à Leonardo pour régler le dossier du défenseur central. Surtout que Thomas Tuchel semble décidé à garder Marquinhos au milieu de terrain, aux côtés de Marco Verratti.

Koulibaly, le trop grand rêve de Leonardo ?

Quelles solutions ont donc Leonardo et le Paris Saint-Germain ? Elles semblent être actuellement au nombre de deux. La première se nomme Kalidou Koulibaly. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs au monde, il est la recrue rêvée par Leonardo. Son club du Napoli est vendeur et le joueur a même acheté un pied-à-terre à Paris. Mais voilà, Koulibaly reste très cher, puisque La Gazzetta dello Sport parle de 75M€. Un montant qui aurait refroidi Manchester City, mais qui n’effrayerait pas le PSG, qui préférerait tout de même la formule du prêt avec option d’achat. Un accord pourrait donc être trouvé, mais Leonardo ne serait pas du tout en position de force ! Il Corriere dello Sport explique en effet que si le Napoli espère bien vendre Kalidou Koulibaly cet été, cela se fera seulement au juste prix et le joueur ne sera jamais poussé vers la sortie. Ce dernier n’irait d’ailleurs jamais au clash à en croire le quotidien, afin de rejoindre le PSG.

Skriniar est moins cher, mais...