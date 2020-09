Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : City, PSG... Une préférence claire affichée par Koulibaly ?

Publié le 22 septembre 2020 à 16h45 par A.C.

Kalidou Koulibaly, annoncé proche d’un départ du Napoli et suivi de près par le PSG et Manchester City, aurait les idées claires au sujet de son avenir.

Il pourrait être le gros coup, de cette fin de mercato. A 29 ans, Kalidou Koulibaly semble enfin prêt à faire le grand saut et à quitter le Napoli. Le président Aurelio De Laurentiis a d’ailleurs plusieurs fois laissé entendre que le moment était venu pour le Sénégalais, de rejoindre un top-club européen. Deux sont actuellement en course. Le premier est Manchester City, ou Pep Guardiola rêve d’avoir Koulibaly. Une piste qui s’est toutefois refroidie, à cause des relation tendues entre City et le Napoli, depuis l’affaire Jorginho. C’est là que le Paris Saint-Germain entre en jeu. Leonardo cherche un défenseur et un transfert de Koulibaly, serait un coup retentissant. Le PSG serait d’ailleurs disposé à accéder aux exigences du Napoli, à l’inverse de City...

Koulibaly, plutôt City que PSG