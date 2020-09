Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait un plan pour une pépite de Guardiola !

Publié le 22 septembre 2020 à 10h30 par La rédaction

À la recherche d’un renfort en défense centrale, le FC Barcelone s’est jeté à corps perdu sur le dossier Eric Garcia. Alors qu’il lui reste un an de contrat à Manchester City, le club ne compte pas brader sa pépite.

Moins en vue que les recherches de renforts en attaque et au milieu de terrain, la quête d’un nouveau défenseur central se poursuit au FC Barcelone ! Ronald Koeman souhaite une recrue pour son arrière-garde, et la piste la plus chaude mène encore aujourd’hui à Eric Garcia ! Le joueur de 19 ans, passé par la Masia ne dispose plus que d’un an de contrat à Manchester City et souhaiterait ardemment retrouver la Catalogne. Cependant, les Citizens ne souhaitent pas le vendre à moindre coût, et exigeraient un chèque de 30M€ pour le laisser partir.

Le FC Barcelone prêt à activer un « Plan B »