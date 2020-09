Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent de Leonardo a son plan pour Alex Telles !

Publié le 23 septembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Contraint de songer à recruter un latéral gauche après la blessure longue durée de Juan Bernat, le PSG a songé à Alex Telles. Les Red Devils, en avance sur le dossier, seraient en pleine hésitation sur la stratégie à adopter.

Le Paris Saint-Germain est en manque d’alternatives à gauche ! Après la suspension pour encore 4 matchs de Layvin Kurzawa, la blessure de Juan Bernat est venue d’autant plus compliquer les choses. Leonardo s’est par conséquent penché sur plusieurs pistes pour trouver un nouvel arrière gauche. Plusieurs noms ont émergé comme ceux de Mattia De Sciglio, Emerson Palmieri ou encore Alex Telles. Mais le dossier du joueur du FC Porto semble compliqué pour le club de la capitale, car Manchester United semble tenir la corde pour l’attirer. Mais rien d’officiel n’est encore tombé.

Manchester dans le doute pour Telles