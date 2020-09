Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel veut claquer la porte !

Publié le 24 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Cantonné à un rôle de troisième gardien du PSG depuis son arrivée au club il y a un an, Marcin Bulka envisage déjà de quitter la capitale et il l’aurait annoncé à sa direction.

Lors du mercato estival 2019, le PSG avait effectué une petite révolution chez ses gardiens de buts : out Alphonse Areola, Gianluigi Buffon et Sébastien Cibois, qui avaient été respectivement remplacés dans l’ordre hiérarchique par Keylor Navas, Sergio Rico et Marcin Bulka. Ce dernier, arrivé libre en provenance de Chelsea, a donc été cantonné au statut de troisième portier dans la hiérarchie de Thomas Tuchel. Et avec le recrutement définitif de Rico cet été au PSG, Bulka a pris une décision radicale…

Un départ au programme pour Bulka

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, Marcin Bulka envisage de quitter le PSG cet été. Le gardien polonais de 20 ans, qui a encore une année de contrat dans la capitale, aurait informé sa direction qu’il souhaitait partir cet été et profiter des opportunités qui lui sont offertes sur le marché des transferts pour aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Toutefois, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité par la suite, seul un départ sous la forme d'un prêt pourrait être envisageable pour Bulka cet été, le PSG étant convaincu de son potentiel.