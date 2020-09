Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour cette pépite de Puel, ce sera à prendre ou à laisser !

Publié le 25 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Wesley Fofana semble faire tourner bien des têtes en Premier League. Cependant, l’ASSE ne voudrait pas perdre le jeune défenseur central de 19 ans, à moins qu’une offre hors marché ne parvienne aux bureaux stéphanois.

Après la perte de William Saliba parti à Arsenal, l’ASSE ne prévoirait pas de se séparer de Wesley Fofana d’ici la fin du mercato prévue pour le 5 octobre. Le défenseur de 19 ans dispose cependant d’une belle cote sur le marché. En effet, en Premier League où il se voit bien évoluer, les clubs se bousculent pour s’attacher ses services. C’est du moins le cas de West Ham, et surtout de Leicester City qui semble avoir formulé trois offres distinctes pour Fofana, toutes repoussées par l’ASSE. Les Verts se montrent pour le moment réticent à une vente de leur pépite. Mais la situation pourrait rapidement changer.

Fofana, 40M€ ou rien