PSG : Un phénomène annonce du lourd avant le choc !

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé à domicile face à Toulouse à l’occasion de la 12ème journée de Ligue 1 (3-0). Une victoire importante pour les Parisiens, qui se déplacent sur la pelouse du Bayern Munich mardi soir. Homme du match, le phénomène João Neves s’est d’ailleurs exprimé sur cet énorme choc à venir pour les siens.

Au sortir d’une nouvelle trêve internationale, le PSG a parfaitement réussi son retour à la compétition. Alors que certains éléments comme Gonçalo Ramos, Lucas Hernandez, ou encore comme Presnel Kimpembe vont prochainement effectuer leur retour au sein du groupe, la formation de Luis Enrique a obtenu une belle victoire au Parc des Princes face à Toulouse ce vendredi soir (3-0).

Grosse rotation avant le Bayern pour Luis Enrique

Une rencontre précédant le gros choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich mardi soir (21h). Forcément, Luis Enrique décidait de mettre en place une certaine rotation ce vendredi soir, avec les titularisations notables de Yoram Zague, Lucas Beraldo, Milan Skriniar, ou encore de Désiré Doué. Néanmoins certains éléments comme Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, ou encore João Neves étaient titulaires. Le numéro 87, arrivé cet été au PSG, a régalé avec un superbe but en première période. Le phénomène portugais, parfaitement intégré au sein du système de Luis Enrique, s’est d’ailleurs exprimé sur le choc à venir face au Bayern.

« On est le PSG, on veut tout le temps gagner »

« C'est toujours important de gagner, cela nous met en confiance avant ce match face au Bayern », a ainsi confié João Neves au micro de DAZN. « Je pense qu’on est prêt pour ce match et qu’on donnera le meilleur de nous comme toujours. On est le PSG, on veut tout le temps gagner. Le plus important, c’est de jouer nos matches. Car, on a toujours été proche de gagner quand on a joué comme ça. On a pas encore étudié le Bayern mais on va le faire prochainement ».