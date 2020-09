Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 25 septembre 2020 à 14h15 par A.M.

A moins d'un an de la fin de son contrat, Florian Thauvin assure qu'il n'a que deux options pour son avenir, écartant ainsi le fait de rester en Ligue 1 ailleurs qu'à l'OM.

L'avenir de Florian Thauvin risque d'être un dossier sensible pour l'Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat du Champion du monde prend fin en juin prochain, et pour le moment, il n'a reçu aucun offre pour prolonger son bail alors que dès le 1er janvier prochain, il pourra négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre l'été prochain. D'ailleurs, Florian Thauvin a reconnu qu'un départ en fin de contrat n'était pas à exclure. Quoi qu'il en soit, il n'envisage que deux options pour son avenir, soit rester à l'OM soit partir à l'étranger l'été prochain. Rester en France en dehors de Marseille n'est donc pas envisageable.

«Soit je reste à l'OM, soit je pars à l'étranger»