Foot - OM

OM - Clash : L’énorme réponse de Bosetti au tacle de Payet… qui en rajoute une couche !

Publié le 25 septembre 2020 à 21h45 par T.M.

N’ayant pas apprécié les propos d’Alexy Bosetti, Dimitri Payet a répondu à l’ancien joueur de Nice. Toutefois, la réponse de ce dernier n’a pas tardé.

Dans un article publié pour Eurosport , Alexy Bosetti a fait savoir qu’il n’avait pas forcément apprécié le montage publié par Dimitri Payet à la suite du Classico où l’on voyait Neymar en chien. « Demain s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin », a notamment lâché l’ancien de l’OGC Nice. Une sortie qui n’a pas échappé au joueur de l’OM et visiblement, il n’a pas apprécié. Ainsi, sur son compte Twitter , Payet a répondu à Bosetti et il n’a pas été tendre : « Et ensuite je t’achèterais toi Alexy Bosetti pour te mettre devant chez moi parce que malheureusement tu n’as pas le niveau pour être dans mon jardin ».

Bosetti et Payet s’invectivent