OM - Clash : Neymar, chambrage… Dimitri Payet dézingue un ancien de Ligue 1 !

Publié le 25 septembre 2020 à 20h00 par T.M.

Suite au Classico remporté par l’OM , Dimitri Payet n’avait pas manqué de chambrer Neymar en publiant un montage sur les réseaux sociaux. Alors qu’Alexy Bosetti n’a pas forcément apprécié cela, le Marseillais a tenu à répondre à l’ancien joueur de Nice.

Le dernier Classico entre le PSG et l’OM aura été électrique. Si cela s’est vu sur le terrain avec notamment 5 expulsions et la polémique Neymar/Alvaro Gonzalez, les deux camps n’avaient pas manqué de se chambrer depuis semaines auparavant, notamment avec la finale de Ligue des Champions perdue par les Parisiens. De quoi faire monter la température. Et après avoir chambré le PSG suite à la défaite contre le Bayern Munich, Dimitri Payet n’a pas manqué d’en rajouter une couche après la victoire au Parc des Princes en publiant un montage sur les réseaux sociaux où l’on voyait Neymar en chien.

« Tu n’as pas le niveau pour être dans mon jardin »