OM - Malaise : Villas-Boas monte au créneau pour Dario Benedetto !

Publié le 24 septembre 2020 à 23h45 par La rédaction

S’il n’a toujours pas marqué depuis le début de la saison, Dario Benedetto est toujours l’attaquant titulaire de l’OM et André Villas-Boas ne souhaite pas remettre son efficacité en doute.

L'Olympique de Marseille va accueillir le jeune Luis Henrique en provenance de Botafogo. Si le Brésilien est un ailier, il est également capable de jouer à la pointe de l’attaque. Dario Benedetto est, lui, toujours le seul titulaire indiscutable au centre de l’attaque marseillaise puisque Kostas Mitroglou et Valère Germain ne parviennent pas à livrer des prestations qui feraient de l’ombre à l’Argentin. Le Brésilien devrait donc amener un peu plus de concurrence au sein de l'attaque marseillaise, bien que Benedetto garde l'appui d'André Villas-Boas.

Villas-Boas maintient le cap