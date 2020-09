Foot - OM

OM : Pierre Ménès rend hommage à un cadre de Villas-Boas !

Publié le 22 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Tenu en échec par le LOSC dimanche soir, l’OM n’a pas affiché son plus beau visage depuis le début de la saison. Mais la formation d’André Villas-Boas a une nouvelle fois pu compter sur un Steve Mandanda en forme comme l’a souligné Pierre Ménès.

Alors qu’il multiplie les bonnes performances depuis le début de la saison avec l’OM, Steve Mandanda n’a pas dérogé à la règle dimanche soir contre le LOSC (1-1). Le capitaine phocéen a une nouvelle fois enchainé les arrêts qui ont permis à son équipe de ne pas sombrer, et finalement, l’OM a même réussi à revenir au score en fin de match. Sur son blog, Pierre Ménès a souligné la prestation XXL de Mandanda, qui est la seule satisfaction majeure de l’effectif d’André Villas-Boas dimanche soir.

« Un Mandanda en feu »