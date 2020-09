Foot - OM

OM - Polémique : Kamara revient sur les accrochages avec le PSG !

Publié le 19 septembre 2020 à 23h45 par H.K.

Après la rencontre tendue entre l’OM et le PSG en Ligue 1, plusieurs joueurs se sont retrouvés suspendus. Ce n’a pas été le cas de Boubacar Kamara, qui a tenu à revenir sur ce Classique plus que tendu…

La rencontre entre le PSG et l’OM a été un véritable coup de maître tactique réalisé par André Villas-Boas. Sans Dario Benedetto ou encore Morgan Sanson dans son 11 de départ, le coach portugais a réussi à tenir le choc face aux assauts parisiens, pourtant ultra dominateurs dans cette rencontre. Ce classique du championnat a par ailleurs été tendu, et plusieurs joueurs (Benedetto, Amavi, Neymar, Paredes, Kurzawa) ont écopé de cartons rouges, et ont donc logiquement été suspendus. Mais ce n’a pas été le cas de Boubacar Kamara, qui s’est tenu à l’écart de ces difficultés…

« Je n’ai plus envie de prendre des cartons rouges bêtement »