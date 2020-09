Foot - OM

OM - Polémique : Dimitri Payet égratigne... Leonardo !

Publié le 14 septembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Alors que Leonardo s'était plaint du calendrier, Dimitri Payet a répondu au directeur sportif du PSG ce dimanche après la victoire de l'OM dans le Classique.

Décidément, le Classique anime les tensions. Au Parc des Princes, l'OM a battu le PSG dimanche soir (1-0) pour la première fois depuis 2011. Au terme d'un match haché, les joueurs des deux équipes se sont accrochés dans le temps additionnel. Une bagarre, cinq cartons rouges et des possibles propos racistes. Et après la partie, la polémique du calendrier a été relancée.

« C'est leur problème, pas le mien »