Foot - OM

OM - Polémique : Villas-Boas réagit aux propos racistes d’Alvaro envers Neymar !

Publié le 14 septembre 2020 à 9h30 par La rédaction

Dimanche soir, l'OM a mis fin à la série de neuf années sans victoire face au PSG. Après la rencontre, Neymar a accusé Alvaro Gonzalez de racisme. En attendant d’avoir les preuves, André Villas-Boas a évoqué la polémique...

Depuis le chambrage de Dimitri Payet, l’ambiance de ce PSG-OM semblait se tendre au fur et à mesure qu’on se rapprochait du coup d’envoi. Cela n’a pas manqué. Avec déjà un bon nombre de cartons jaunes distribués, l’arbitre a décidé d’exclure trois Parisiens et deux Marseillais en fin de match. Neymar et Alvaro Gonzalez ont d'ailleurs passé une bonne partie de la rencontre à se chercher, à tel point que la star brésilienne du PSG prétend avoir été victime d'insultes racistes de la part du défenseur de l'OM.

« C’est une faute grave »