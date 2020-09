Foot - OM

PSG/OM - Polémique : Racisme, Neymar... Un joueur de Ligue 1 vole au secours d'Alvaro Gonzalez !

Publié le 22 septembre 2020 à 7h30 par B.C.

Alors que les accusations de racisme de Neymar à l'égard d'Alvaro Gonzalez semblent se confirmer, le défenseur de l'OM a reçu le soutien de Karl Toko-Ekambi, son ancien coéquipier à Villarreal.

Neymar ne change pas de version. Alors qu'il était entendu par la commission de discipline de la LFP mercredi, le Brésilien continue d'assurer qu'Alvaro Gonzalez a proféré des insultes racistes à son égard, et les derniers éléments révélés n'arrangent absolument pas le cas du défenseur de l'OM. Plusieurs experts en lecture labiale ont précisé que l'Espagnol avait bien prononcé le mot « singe » durant le Classique entre le PSG et l'OM lors de son accrochage avec Neymar. La commission a placé le dossier en instruction avant de prendre d'éventuelles sanctions, mais en attendant, Alvaro Gonzalez se retrouve pointé du doigt. Au moment d'évoquer cette affaire dans des propos relayés par Marca , Karl Toko-Ekambi a tenu à prendre la défense de son ancien coéquipier à Villarreal.

« S'il a dit quelque chose, je suis sûr qu'il n'est pas raciste »