OM : Après l’ASSE, Villas-Boas fait son mea culpa !

Publié le 19 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Après 2 victoires en 2 matchs, l’OM s’est incliné ce jeudi contre l’ASSE. Après la rencontre, André Villas-Boas a porté la responsabilité de cette défaite.

Fort de son succès contre le PSG dans le Classico, l’OM pouvait prendre la tête de la Ligue 1 ce jeudi en cas de succès contre l’ASSE. Toutefois, sur la pelouse du Vélodrome, les Marseillais ont été surpris par la fougue des joueurs de Claude Puel. Romain Hamouma et Denis Bouanga ont ainsi permis aux Verts de s’imposer. Une défaite qui met donc fin à la belle série des hommes d’André Villas-Boas. L’entraîneur de l’OM qui est d’ailleurs pointé du doigt après cette rencontre suite à des choix étonnants. Reconnaissant ses torts, le Portugais a d’ailleurs fait son mea culpa.

« La responsabilité est toujours mienne »